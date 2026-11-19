俄罗斯通过互联网招募了360多名乌克兰青少年，并通过威胁和操纵手段诱使他们实施违法行为，特别是恐怖主义活动。 乌克兰第一夫人奥莱娜·泽连斯卡娅呼吁各国政府、教育机构和家庭通力合作，保护儿童免受数字空间中的危害。

此次活动由波兰第一夫人玛尔塔·纳夫罗茨卡组织。

“网络上最新且最令人痛心的威胁，恐怕就是匿名者通过互联网招募青少年实施各种违法行为……在乌克兰遭受俄罗斯侵略的背景下，此类招募活动带有俄罗斯的痕迹。 遗憾的是，我们已知有超过360起案例，其中不法分子通过威胁或诱导手段将儿童引向恐怖主义”，泽连斯卡指出。

她强调，数字威胁不分国界。乌克兰、波兰及其他欧洲国家的儿童玩着相同的游戏，在相同的聊天群中交流，都可能成为此类操纵的对象。

据乌克兰第一夫人介绍，26%的乌克兰青少年曾收到来自虚假账号或陌生人的信息，要求其转账。此外，超过50%的乌克兰学生遭遇过网络滥用行为。

泽连斯卡娅还援引了欧盟的数据，数据显示54%的年轻人曾收到有损其尊严的消息。

她指出，儿童接触智能手机的年龄正越来越小。在乌克兰，大多数儿童在八岁甚至更早时就已经能够使用此类设备。

与此同时，尽管数字技术带来了巨大的教育机遇，但也带来了欺诈、网络欺凌、操纵和招募等风险。

奥莱娜·泽连斯卡表示，在全面战争的背景下，乌克兰特别重视在数字环境中保护儿童。

各学校开设了数字安全与人工智能课程，并制定了相应的教育计划，特别是针对学龄前儿童的计划。

第一夫人特别提到了人工智能在学生中的普及。根据PISA国际研究的数据，到2025年，四分之一的乌克兰儿童每周都会使用聊天机器人进行学习。

乌克兰教育与科学部制定了关于在学校推广人工智能技术的教学指南。其中特别要求培养儿童对利用人工智能生成的内容进行批判性评估的能力。

此外，乌克兰安全局（SBU）和国家警察正联合公众人物及网络红人开展宣传教育活动。各学校还组织了关于安全使用互联网的互动课程。

泽连斯卡强调，为孩子们营造一种信任的氛围至关重要，这样他们才不会害怕向成年人讲述危险情况，并能在家中或学校获得帮助。

“我们无法在孤立无援的情况下，仅凭一己之力单独保护他们。因此，像这样的倡议非常可贵，我们正共同开启这样的对话，”她强调道。

第一夫人还透露，乌克兰已成为参与制定欧洲理事会针对46个国家儿童数字环境建议的七个国家之一。

该文件涵盖了游戏内容、聊天机器人、儿童隐私保护以及限制定向广告等问题。

在由乌克兰、立陶宛和罗马尼亚总统夫人共同出席的会议开幕式上，波兰第一夫人玛尔塔·纳沃茨卡强调，儿童安全不仅应涵盖身体层面，还应包括数字层面。

她表示，父母应关注孩子在网上的感受、与谁交流，以及在网络活动中会面临哪些危险。

纳沃茨卡特别指出，网络上充斥着虚假信息、操纵、仇恨言论和冒犯性内容。她呼吁家长、教师、博主、政府机构和科技公司通力合作。

波兰第一夫人强调，儿童的数字安全责任不能仅由国家或家长独自承担。

“我们无法仅靠一次会议就解决所有问题。但我们可以迈出新的一步：支持并认真倾听年轻人的心声，教导他们负责任地使用技术，”玛尔塔·纳沃茨卡表示。

她还感谢美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普发起了携手共筑未来（Fostering the Future Together）国际倡议，该倡议旨在为儿童创造一个更安全的数字未来。

梅拉尼娅·特朗普在向与会者发表的视频致辞中，对此次在华沙举办的活动表示祝贺，并表示由她发起的国际联盟已有近60个国家加入。

她强调了国际合作以及对儿童未来进行投资的重要性，特别是在数字技术和教育领域。

演讲结束时，奥莱娜·泽连斯卡邀请玛尔塔·纳夫罗茨卡参加将于明年在基辅举行的第七届第一夫人和第一先生峰会。

泽连斯卡于周四在华沙总统府举行的“他们的未来，我们的责任”国际会议上发表了上述声明。

俄罗斯特工机构正试图招募乌克兰难民，在欧洲各国境内实施破坏活动。他们利用社交媒体、即时通讯软件及招聘广告来物色执行者。

俄罗斯联邦安全局宣布，已拘留56名年龄在12至24岁之间的公民，他们涉嫌参与破坏活动。 据该机构称，自2025年7月起，这些年轻人是通过Telegram上的交友机器人“达伊文奇克”被招募的，而乌克兰特工部门据称也参与了此次招募行动的组织工作。

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