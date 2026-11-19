Rosja zwerbowała przez internet ponad 360 ukraińskich nastolatków, których za pomocą gróźb i manipulacji nakłaniano do popełniania czynów niezgodnych z prawem, w tym aktów terroryzmu. Pierwsza dama Ukrainy Olena Zełenska wezwała do połączenia wysiłków państw, instytucji edukacyjnych i rodzin w celu ochrony dzieci przed zagrożeniami w przestrzeni cyfrowej.

Wydarzenie zorganizowała pierwsza dama Polski, Marta Nawrocka.

„Prawdopodobnie najnowszym i najbardziej dotkliwym zagrożeniem w sieci jest werbowanie nastolatków przez anonimowe osoby w Internecie w celu popełnienia różnych czynów niezgodnych z prawem… Na Ukrainie, w kontekście rosyjskiej agresji, takie werbowanie nosi rosyjski ślad. Niestety, znamy już ponad 360 przypadków, w których poprzez groźby lub namowy nakłaniano dzieci do terroryzmu” – zaznaczyła Zełenska.

Podkreśliła, że zagrożenia cyfrowe nie znają granic państwowych. Dzieci w Ukrainie, Polsce i innych krajach europejskich korzystają z tych samych gier, komunikują się na tych samych czatach i mogą stać się celem podobnych manipulacji.

Według pierwszej damy Ukrainy 26% ukraińskich nastolatków otrzymywało wiadomości od fałszywych kont lub nieznajomych z prośbą o przelanie pieniędzy. Ponadto ponad 50% ukraińskich uczniów spotyka się z nadużyciami w internecie.

Zelenska przytoczyła również dane Unii Europejskiej, zgodnie z którymi 54% młodych ludzi otrzymywało wiadomości poniżające ich godność.

Zwróciła uwagę na fakt, że smartfony stają się dostępne dla dzieci w coraz młodszym wieku. Na Ukrainie większość dzieci uzyskuje dostęp do takich urządzeń już w wieku ośmiu lat lub wcześniej.

Jednocześnie technologie cyfrowe, pomimo znacznych możliwości edukacyjnych, stwarzają ryzyko oszustw, cyberprzemocy, manipulacji i werbowania.

Olena Zełenska powiedziała, że w warunkach wojny na pełną skalę Ukraina przywiązuje szczególną wagę do ochrony dzieci w środowisku cyfrowym.

W szkołach prowadzone są zajęcia z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego i sztucznej inteligencji, opracowuje się odpowiednie programy edukacyjne, w szczególności dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Pierwsza dama zwróciła szczególną uwagę na upowszechnianie sztucznej inteligencji wśród uczniów. Według danych międzynarodowego badania PISA w 2025 roku jedna czwarta ukraińskich dzieci co tydzień korzystała z chatbotów do nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy opracowało wytyczne metodologiczne dotyczące wdrażania technologii sztucznej inteligencji w szkołach. Przewidują one w szczególności nauczanie dzieci krytycznej oceny treści tworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji.

Ponadto Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Policja Narodowa prowadzą kampanie informacyjno-edukacyjne z udziałem osób publicznych i influencerów. W szkołach organizowane są również interaktywne zajęcia poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z internetu.

Zelenska podkreśliła, że ważne jest stworzenie dla dzieci atmosfery zaufania, aby nie bały się opowiadać dorosłym o niebezpiecznych sytuacjach i mogły uzyskać pomoc w domu lub w placówce edukacyjnej.

„Nie możemy chronić ich w izolacji i samodzielnie, indywidualnie. Dlatego wspaniale jest, że istnieją takie inicjatywy jak ta, dzięki którym wspólnie rozpoczynamy takie rozmowy” – podkreśliła.

Pierwsza dama poinformowała również, że Ukraina stała się jednym z siedmiu państw, które zaangażowały się w opracowanie zaleceń Rady Europy dla 46 krajów dotyczących środowiska cyfrowego dla dzieci.

Dokument obejmuje kwestie treści gier, chatbotów, ochrony prywatności dzieci oraz ograniczeń reklamy ukierunkowanej.

Otwierając konferencję z udziałem małżonek prezydentów Ukrainy, Litwy i Rumunii, pierwsza dama Polski Marta Nawrocka podkreśliła, że bezpieczeństwo dzieci powinno obejmować nie tylko wymiar fizyczny, ale także cyfrowy.

Według niej rodzice powinni interesować się tym, jak dzieci czują się w internecie, z kim się komunikują i z jakimi zagrożeniami stykają się podczas aktywności online.

Navrotska zwróciła uwagę na rozprzestrzenianie się w sieci dezinformacji, manipulacji, mowy nienawiści i treści obraźliwych. Wezwała do współpracy rodziców, nauczycieli, blogerów, instytucji państwowych i firm technologicznych.

Pierwsza dama Polski podkreśliła, że odpowiedzialności za bezpieczeństwo cyfrowe dzieci nie można nakładać wyłącznie na państwo lub rodziców.

„Nie rozwiążemy wszystkich problemów podczas jednej konferencji. Możemy jednak zrobić kolejny krok: wspierać i uważnie słuchać młodych ludzi, uczyć ich odpowiedzialnego korzystania z technologii” – zaznaczyła Marta Nawrocka.

Podziękowała również pierwszej damie Stanów Zjednoczonych Melanii Trump za zainicjowanie międzynarodowej inicjatywy Fostering the Future Together, której celem jest stworzenie bezpieczniejszej cyfrowej przyszłości dla dzieci.

Melania Trump w nagraniu wideo skierowanym do uczestników konferencji z zadowoleniem przyjęła organizację wydarzenia w Warszawie i poinformowała, że do zainicjowanej przez nią międzynarodowej koalicji dołączyło już prawie 60 krajów.

Podkreśliła znaczenie międzynarodowej współpracy oraz inwestycji w przyszłość dzieci, zwłaszcza w dziedzinie technologii cyfrowych i edukacji.

Na zakończenie wystąpienia Olena Zełenska zaprosiła Martę Nawrocka do udziału w siódmym szczycie pierwszych dam i panów, który odbędzie się w przyszłym roku w Kijowie.

O tym Zelenńska poinformowała w czwartek podczas międzynarodowej konferencji „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Rosyjskie służby specjalne próbują werbować ukraińskich uchodźców do przeprowadzania akcji dywersyjnych na terytorium krajów europejskich. W poszukiwaniu wykonawców wykorzystują sieci społecznościowe, komunikatory internetowe oraz ogłoszenia o pracy.

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o zatrzymaniu 56 obywateli w wieku od 12 do 24 lat, podejrzanych o udział w działaniach dywersyjnych. Według oświadczenia agencji od lipca 2025 roku młodych ludzi rekrutowano za pośrednictwem bota na Telegramie służącego do nawiązywania znajomości o nazwie „Dajwinczyk”, a w organizację rekrutacji rzekomo zaangażowane są ukraińskie służby specjalne.

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