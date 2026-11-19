Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin wypowiedział się na temat sytuacji na Donbasie i stwierdził, że uważa za bezsensowne dążenie Ukrainy do dalszego utrzymywania kontroli nad terytoriami regionu, które pozostają pod jej kontrolą. Informację tę podały 19 listopada rosyjskie media propagandowe, powołując się na jego oświadczenie wygłoszone podczas szczytu APEC-2026.

Według Putina chodzi o około 10% terytorium Donbasu, które nie znajduje się pod kontrolą rosyjskich sił okupacyjnych. Poddał on w wątpliwość celowość dalszego utrzymywania tych pozycji przez ukraińską armię.

Oświadczenie padło w kontekście dyskusji na temat ewentualnych warunków zakończenia wojny. Wcześniej Putin twierdził również, że Ukraina powinna zgodzić się na kompromisy, które Moskwa rzekomo proponowała jeszcze przed spotkaniem na Alasce.

Wcześniej premier Australii wezwał Putina do natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie.

W Kremlu ujawniono szczegóły rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa i Władimira Putina, które odbyły się 18 listopada w chińskim Shenzhen.

19 listopada w chińskim Shenzhen prezydent USA Donald Trump i prezydent Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – Władimir Putin rozpoczęli dwustronne rozmowy.

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