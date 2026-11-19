19 ноября Государственная Дума России приняла во втором, основном чтении закон о федеральном бюджете на 2027–2029 годы. Документ предусматривает рекордный рост расходов на армию и закупку вооружения, при этом финансирование медицины, социальной поддержки населения и других гражданских направлений будет сокращено.

Согласно бюджету, в следующем году российское правительство будет направлять на армию и закупку оружия каждый третий рубль из государственной казны — 35% бюджета.

Расходы по статье «Национальная оборона» вырастут на 32%: с 12,9 трлн рублей в 2026 году до 17,1 трлн рублей в 2027 году.

Финансирование по статье «Национальная безопасность», в которую входят бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и Федеральной службы исполнения наказаний, увеличится на 7,6% — до 4,6 трлн рублей.

Таким образом, совокупные расходы на силовые структуры составят 21,3 трлн рублей, или 44% федерального бюджета.

На фоне увеличения военного финансирования российские власти планируют сократить расходы по ряду гражданских направлений.

В частности, в 2027 году финансирование будет распределено следующим образом:

На поддержку национальной экономики — сокращение на 3%, до 4,62 трлн рублей;

На жилищно-коммунальное хозяйство — сокращение на 8%, до 1,83 трлн рублей;

На здравоохранение — сокращение на 3%, до 1,81 трлн рублей;

На социальную поддержку населения — сокращение на 6%, до 6,65 трлн рублей. В эту статью входят, в частности, трансферты в Социальный фонд РФ на пенсионные выплаты.

Таким образом, увеличение финансирования армии будет сопровождаться сокращением бюджетных расходов на медицину, жилищно-коммунальную сферу и социальные нужды населения.

Чтобы обеспечить поступления в рекордный военный бюджет, российское правительство планирует со следующего года ввести дополнительные налоговые меры.

В частности, предусмотрен так называемый налог на сверхприбыль для золотодобывающих компаний и производителей цветных металлов. Кроме того, максимальная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для пассивных доходов, в частности банковских вкладов, будет повышена до 22%.

Также для покупок в иностранных интернет-магазинах установят НДС на уровне 22%.

По расчетам Минфина РФ, в 2027 году эти налоговые нововведения должны принести бюджету 1,5 трлн рублей. В 2028–2029 годах ожидается поступление ещё 2,2 трлн рублей.

Несмотря на повышение налогов, российский бюджет и в дальнейшем будет иметь значительный дефицит. По прогнозам, расходы правительства превысят доходы:

в 2027 году — на 5,4 трлн рублей ;

в 2028 году — на 5,1 трлн рублей ;

в 2029 году — на 5,2 трлн рублей.

В то же время по итогам 2026 года дефицит российской казны, по расчетам Минфина, составит 7,3 трлн рублей — вдвое больше первоначального плана.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах подсчитал, что с учетом инфляции реальные расходы по незащищенным статьям бюджета в 2027 году сократятся примерно на 12%.

По оценкам Альфа-банка, относительно размера российской экономики гражданские бюджетные расходы сократятся до 9% ВВП — самого низкого показателя с 2005 года.

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января–октября достиг 5,23 триллиона рублей ($57 млрд), что составляет 2,3% ВВП и существенно превышает первоначальный годовой план в 3,6 триллиона рублей ($39 млрд).

В Госдуме РФ начали готовить законопроект об отмене налоговых льгот на деликатесные продукты, в частности хамон, устрицы и лобстеров. Инициатива призвана увеличить поступления в бюджет на фоне его значительного дефицита и роста военных расходов, сообщает RTV со ссылкой на источник.

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