俄罗斯国家杜马于11月19日通过了2027–2029年联邦预算法案的二读（主要审议）。 该法案规定，军费和武器采购支出将创下历史新高，与此同时，医疗、社会福利及其他民用领域的拨款将遭到削减。

根据预算，明年俄罗斯政府将把国库中每三个卢布中的一个用于军队和武器采购——占预算总额的35%。

“国防”项目的支出将增长32%：从2026年的12.9万亿卢布增至2027年的17.1万亿卢布。

“国家安全”项下的拨款（包括内务部、俄罗斯国民卫队、特勤机构和联邦监狱管理局的预算）将增加7.6%，达到4.6万亿卢布。

因此，安全部门的总支出将达到21.3万亿卢布，占联邦预算的44%。

在军事经费增加的背景下，俄罗斯当局计划削减多个民用领域的支出。

具体而言，2027年的资金分配如下：

用于支持国民经济 ——削减3%，降至4.62万亿卢布；

住房和公用事业 ——减少8%，降至1.83万亿卢布；

医疗卫生 ——削减3%，降至1.81万亿卢布；

用于社会救助——减少6%，降至6.65万亿卢布。该项支出特别包括拨付给俄罗斯联邦社会基金用于养老金支付的转移支付。

因此，军费的增加将伴随着医疗、住房与公用事业以及民众社会需求方面预算支出的削减。

为确保创纪录的军事预算收入，俄罗斯政府计划从明年起实施额外的税收措施。

特别是，计划对黄金开采公司和有色金属生产商征收所谓的超额利润税。 此外，针对被动收入（特别是银行存款）的个人所得税最高税率将上调至22%。

同时，针对在国外网店购物，将征收22%的增值税。

据俄罗斯财政部估算，这些税收改革措施预计将在2027年为预算带来1.5万亿卢布的收入。2028至2029年间，预计还将增加2.2万亿卢布的税收收入。

尽管提高了税率，俄罗斯预算仍将持续面临巨额赤字。据预测，政府支出将超过收入：

2027年——超支5.4万亿卢布 ；

2028年——超支5.1万亿卢布 ；

2029年——超支5.2万亿卢布。

与此同时，根据财政部计算，2026年俄罗斯国库赤字将达到7.3万亿卢布——是最初计划的两倍。

评级机构“专家RA”首席经济学家安东·塔巴赫测算，考虑到通货膨胀因素，2027年预算中未受保护项目的实际支出将减少约12%。

据阿尔法银行评估，相对于俄罗斯经济规模，民用预算支出将降至国内生产总值（GDP）的9%——这是自2005年以来的最低水平。

俄罗斯联邦1月至10月联邦预算赤字达到5.23万亿卢布（570亿美元），占GDP的2.3%，远超最初制定的3.6万亿卢布 （390亿美元）。

俄罗斯国家杜马已开始起草一项法案，拟取消对高档食品（特别是西班牙火腿、牡蛎和龙虾）的税收优惠。 据RTV援引消息人士报道，鉴于预算存在巨额赤字且军事开支不断增加，该举措旨在增加财政收入。

关注我们在