19 listopada rosyjska Duma Państwowa przyjęła w drugim, głównym czytaniu ustawę o budżecie federalnym na lata 2027–2029. Dokument przewiduje rekordowy wzrost wydatków na wojsko i zakup uzbrojenia, przy czym finansowanie służby zdrowia, pomocy społecznej oraz innych obszarów cywilnych zostanie ograniczone.

Zgodnie z budżetem w przyszłym roku rosyjski rząd przeznaczy na wojsko i zakup broni co trzeciego rubla z kasy państwowej — 35% budżetu.

Wydatki w pozycji „Obrona narodowa” wzrosną o 32%: z 12,9 bln rubli w 2026 r. do 17,1 bln rubli w 2027 r.

Finansowanie w ramach pozycji „Bezpieczeństwo narodowe”, obejmującej budżety Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Rosgwardii, służb specjalnych oraz Federalnej Służby Więziennej, wzrośnie o 7,6% — do 4,6 bln rubli.

W ten sposób łączne wydatki na struktury siłowe wyniosą 21,3 bln rubli, czyli 44% budżetu federalnego.

W związku ze wzrostem finansowania wojskowego władze rosyjskie planują ograniczyć wydatki w szeregu obszarów cywilnych.

W szczególności w 2027 r. środki zostaną rozdzielone w następujący sposób:

Na wsparcie gospodarki krajowej — zmniejszenie o 3%, do 4,62 bln rubli;

Na gospodarkę mieszkaniową i komunalną — zmniejszenie o 8%, do 1,83 bln rubli;

Na opiekę zdrowotną — zmniejszenie o 3%, do 1,81 bln rubli;

Na pomoc społeczną dla ludności — zmniejszenie o 6%, do 6,65 bln rubli. Pozycja ta obejmuje w szczególności transfery do Funduszu Socjalnego Federacji Rosyjskiej na wypłaty emerytur.

Zatem zwiększenie finansowania armii będzie wiązało się z ograniczeniem wydatków budżetowych na służbę zdrowia, sektor mieszkaniowo-komunalny oraz potrzeby socjalne ludności.

Aby zapewnić wpływy do rekordowego budżetu wojskowego, rosyjski rząd planuje od przyszłego roku wprowadzić dodatkowe środki podatkowe.

W szczególności przewidziano tzw. podatek od nadzwyczajnych zysków dla przedsiębiorstw wydobywających złoto oraz producentów metali nieżelaznych. Ponadto maksymalna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od dochodów pasywnych, w szczególności od lokat bankowych, zostanie podwyższona do 22%.

Również w przypadku zakupów w zagranicznych sklepach internetowych zostanie wprowadzony podatek VAT w wysokości 22%.

Według szacunków Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej w 2027 r. te zmiany podatkowe mają przynieść budżetowi 1,5 bln rubli. W latach 2028–2029 spodziewane są wpływy w wysokości kolejnych 2,2 bln rubli.

Pomimo podwyżki podatków rosyjski budżet nadal będzie wykazywał znaczny deficyt. Według prognoz wydatki rządowe przewyższą dochody:

w 2027 r. – o 5,4 bln rubli ;

w 2028 r. – o 5,1 bln rubli ;

w 2029 roku — o 5,2 bln rubli.

Jednocześnie według obliczeń Ministerstwa Finansów deficyt rosyjskiego budżetu na koniec 2026 roku wyniesie 7,3 bln rubli — dwukrotnie więcej niż pierwotnie planowano.

Główny ekonomista agencji ratingowej „Expert RA” Anton Tabach obliczył, że z uwzględnieniem inflacji rzeczywiste wydatki na pozycje budżetowe bez zabezpieczenia w 2027 roku zmniejszą się o około 12%.

Według szacunków banku Alfa, w stosunku do wielkości rosyjskiej gospodarki cywilne wydatki budżetowe spadną do 9% PKB — najniższego wskaźnika od 2005 roku.

Deficyt budżetu federalnego RF w okresie styczeń–październik wyniósł 5,23 biliona rubli (57 mld USD), co stanowi 2,3% PKB i znacznie przekracza pierwotny roczny plan wynoszący 3,6 biliona rubli (39 mld dolarów).

W Dumie Państwowej RF rozpoczęto prace nad projektem ustawy dotyczącej zniesienia ulg podatkowych na produkty delikatesowe, w szczególności na jamón, ostrygi i homary. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu w obliczu jego znacznego deficytu i rosnących wydatków wojskowych, informuje RTV, powołując się na źródło.

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