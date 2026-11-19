W Ukrainie prawie 600 tysięcy żołnierzy przekazało już próbki biologiczne do identyfikacji DNA. Wykorzystuje się je do ustalenia tożsamości poległych obrońców, zwłaszcza w przypadkach, gdy nie ma możliwości porównania materiału genetycznego z DNA krewnych.

Według danych Ministerstwa Obrony ponad 92% pobranych próbek biologicznych przekazano do przechowywania w Centrum Rejestracji Informacji Genomowej tej instytucji.

Kolejne 5539 próbek przekazano jednostkom śledczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach dochodzeń dotyczących żołnierzy uznanych za zaginionych.

Ministerstwo Obrony poświęca szczególną uwagę żołnierzom-sierotom, którzy mogą nie mieć bliskich krewnych, z którymi można by porównać materiał genetyczny.

Jednostki wojskowe są zobowiązane do oddzielnego rejestrowania statusu takich żołnierzy i priorytetowego organizowania pobierania od nich próbek biologicznych.

Wiceminister obrony Liubow Galan wyjaśniła, dlaczego jest to szczególnie ważne.

Jeśli żołnierz-sierota nie ma krewnych, z którymi można by porównać DNA, jego próbka może okazać się decydująca dla identyfikacji w przypadku repatriacji zwłok – wyjaśniła wiceminister obrony Liubow Galan.

Według niej materiał biologiczny należy pobrać z wyprzedzeniem, aby w razie śmierci żołnierz nie pozostał niezidentyfikowany.

W Ministerstwie Obrony przypomniano, że w czasie stanu wojennego pobieranie próbek biologicznych od żołnierzy jest obowiązkowe.

Procedura polega na pobraniu wymazu z wewnętrznej powierzchni policzka. Nie wymaga ona ingerencji w organizm, jest bezpieczna i bezbolesna.

Uzyskane informacje genomowe są wykorzystywane do identyfikacji poległych. Jednocześnie prawo zabrania wykorzystywania ich do ustalania ojcostwa lub innych powiązań rodzinnych w sprawach niezwiązanych z zaginięciem żołnierzy bez śladu.

W 2026 roku Ministerstwo Obrony otrzymało 270 tysięcy zestawów do pobierania próbek biologicznych. Kolejne dostawy resort uzgadnia z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, Międzynarodową Komisją ds. Osób Zaginionych oraz organizacjami charytatywnymi.

Oprócz analizy DNA Ministerstwo Obrony pracuje nad wprowadzeniem dwóch kolejnych metod identyfikacji zmarłych żołnierzy — na podstawie odcisków palców i danych stomatologicznych.

Do gromadzenia danych daktyloskopijnych planuje się wykorzystać skanery elektroniczne. Będą one rejestrować odciski palców, dłoni i podeszew stóp. Odpowiedni projekt rozporządzenia Ministerstwa Obrony przechodzi obecnie proces uzgadniania zewnętrznego.

Jeśli chodzi o identyfikację stomatologiczną, opracowano już projekt ustawy. Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje projekt eksperymentalnej uchwały Rady Ministrów.

Aby w pełni wdrożyć obie metody, konieczne jest stworzenie jednolitego systemu gromadzenia, przechowywania i automatycznego porównywania danych biometrycznych żołnierzy z danymi osób poległych.

Informację tę podało Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła jednolity porządek działania międzyresortowych zespołów regionalnych zajmujących się identyfikacją ciał poległych żołnierzy i cywilów. Od tej pory wszystkie takie jednostki będą działać zgodnie z tymi samymi zasadami.

Czytaj nas na