В Украине почти 600 тысяч военнослужащих уже сдали биологические образцы для ДНК-идентификации. Их используют для установления личности погибших защитников, в частности в тех случаях, когда невозможно сравнить генетический материал с ДНК родственников.

По данным Минобороны, более 92% отобранных биологических образцов переданы на хранение в Центр учета геномной информации ведомства.

Еще 5539 образцов переданы следственным подразделениям Министерства внутренних дел в рамках расследований по делам военнослужащих, пропавших без вести.

Особое внимание Минобороны уделяет военнослужащим-сиротам, у которых может не быть близких родственников, с которыми можно было бы сравнить генетический материал.

Воинские части обязаны отдельно фиксировать статус таких защитников и в первую очередь организовывать у них забор биологических образцов.

Заместитель министра обороны Любовь Галан объяснила, почему это особенно важно.

Если у военнослужащего-сироты нет родственников, с которыми можно сопоставить ДНК, его образец может стать решающим для идентификации в случае репатриации тела, – пояснила заместитель министра обороны Любовь Галан.

По её словам, биологический материал необходимо отбирать заранее, чтобы в случае гибели военнослужащий не остался неопознанным.

В Минобороны напомнили, что во время военного положения забор биологических образцов у военнослужащих является обязательным.

Процедуру проводят с помощью мазка с внутренней поверхности щеки. Она не предполагает вмешательства в организм, является безопасной и безболезненной.

Полученную геномную информацию используют для идентификации погибших. В то же время закон запрещает применять её для установления отцовства или других родственных связей в делах, не касающихся исчезновения военнослужащих без вести.

В 2026 году Минобороны получило 270 тысяч наборов для отбора биологических образцов. Дальнейшие поставки ведомство согласовывает с Международным комитетом Красного Креста, Международной комиссией по вопросам пропавших без вести и благотворительными организациями.

Помимо ДНК-анализа, Минобороны работает над внедрением еще двух методов установления личности погибших защитников — по отпечаткам пальцев и стоматологическим данным.

Для сбора дактилоскопической информации планируется использовать электронные сканеры. Они будут фиксировать отпечатки пальцев, ладоней и подошв ног. Соответствующий проект приказа Минобороны в настоящее время проходит внешнее согласование.

Что касается стоматологической идентификации, то законопроект уже разработан. Кроме того, Министерство внутренних дел готовит проект экспериментального постановления Кабинета Министров.

Для полноценного внедрения обоих методов необходимо создать единую систему сбора, хранения и автоматического сравнения биометрических данных военнослужащих с данными погибших.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кабинет министров Украины утвердил единый порядок работы межведомственных региональных групп, занимающихся идентификацией тел погибших военнослужащих и гражданских лиц. Отныне все такие подразделения будут работать по единым правилам.

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