在乌克兰，已有近60万名军人提交了用于DNA鉴定的生物样本。这些样本被用于确认阵亡将士的身份，特别是在无法将遗传物质与亲属的DNA进行比对的情况下。

据国防部数据显示，已采集的生物样本中，超过92%已移交至该部下属的基因组信息登记中心进行保存。

另有5539份样本已移交内务部调查部门，用于调查失踪军人的相关案件。

国防部特别关注那些可能没有近亲可供比对遗传物质的孤儿军人。

各部队有义务单独记录此类国防军人的身份状况，并优先组织对其进行生物样本采集。

国防部副部长柳博芙·加兰解释了为何这一点尤为重要。

国防部副部长柳博芙·加兰解释道：如果一名孤儿军人没有可供DNA比对的亲属，那么在遗体遣返时，他的样本可能成为身份鉴定的关键依据。

她表示，必须提前采集生物样本，以确保军人若不幸阵亡时不会因无法辨认身份而无法被确认。

国防部提醒，在战时状态下，对军人采集生物样本是强制性的。

该程序通过采集口腔内壁拭子进行。该过程不涉及对身体的侵入性操作，安全且无痛。

所获取的基因组信息将用于识别阵亡人员身份。同时，法律禁止将其用于在与军人失踪无关的案件中确定亲子关系或其他亲属关系。

2026年，国防部收到了27万套生物样本采集套装。 该部门正与红十字国际委员会、失踪人员问题国际委员会以及慈善组织协商后续供应事宜。

除DNA分析外，国防部还致力于引入另外两种确认阵亡军人身份的方法——指纹识别和牙科数据比对。

计划使用电子扫描仪收集指纹信息。这些设备将采集手指、手掌和脚底的指纹。国防部相关的命令草案目前正在接受外部审批。

关于牙科鉴定，相关法律草案已制定完成。此外，内务部正在起草一份内阁实验性决议草案。

为了全面实施这两种方法，有必要建立一个统一的系统，用于收集、存储并自动比对现役军人与阵亡人员的生物识别数据。

乌克兰国防部通报了这一消息。

乌克兰内阁批准了负责识别阵亡军人和平民遗体的跨部门地区工作组的统一工作规程。从即日起，所有此类单位都将按照统一的规则开展工作。

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