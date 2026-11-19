0:00 / 0:00

У російському Курську під час ранкової атаки дронів 19 листопада 2026 року постраждали щонайменше 11 місцевих жителів, зокрема 12-річний підліток, якого рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку. Про це повідомив губернатор Курської області Олександр Хінштейн.

Під час нальоту в місті пролунало щонайменше вісім вибухів, а в центральній частині міста здійнявся дим. Підбитими ППО дронами у центрі Курська пошкоджено будівлі арбітражного суду, центральної міської бібліотеки, Будинку побуту, медичного коледжу, а також фасад та вікна травмпункту.

Окрім адміністративних будівель, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено шість багатоквартирних і кілька приватних житлових будинків. Один із безпілотників впав у дворі багатоповерхівки на вулиці Карла Маркса, де вибило шибки та загорілися припарковані автомобілі. На північному заході міста на місці падіння утворилася велика вирва.

Джерело: The Moscow Times.

У ніч проти 19 листопада безпілотники атакували Альметьєвськ, де місцеві жителі нарахували щонайменше 16 потужних вибухів. Однією з можливих цілей називають нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно», що належить компанії «Транснефть».

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.

Читай нас у