0:00 / 0:00

Унаслідок російського обстрілу Ізюма Харківської області 19 листопада постраждала 21 людина, зокрема четверо дітей. Ворожий удар зруйнував під'їзд багатоповерхового будинку.

За інформацією правоохоронців, російські війська обстріляли Ізюм удень 19 листопада. Унаслідок влучання зруйновано один із під'їздів житлової багатоповерхівки.

«Попередньо, постраждала 21 людина, серед яких четверо дітей. Усім постраждалим надається медична допомога», – йдеться в повідомленні поліції.

Також унаслідок атаки пошкоджено автомобілі. Крім того, загорілася квартира в будинку навпроти місця влучання.

На місці обстрілу працюють екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки російської атаки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Про це повідомила поліція Харківської області в Telegram.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

Упродовж минулої доби, 18 листопада, російські війська завдали 1 733 ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

Читай нас у