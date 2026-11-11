Российские войска более 10 раз наносили удары по Днепропетровской области с вечера 10 ноября

С вечера вторника, 10 ноября, российские оккупанты нанесли более десяти ударов по Днепропетровской области. В результате атак возник пожар.

Об этом глава областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.

По его словам, враг применял беспилотники и обстреливал из артиллерии.

В Павлограде и Кривом Роге повреждена инфраструктура. В Никопольском районе россияне обстреливали райцентр, Покровскую и Марганецкую общины.

В Верхивцевской общине Каменского района поврежден гараж. Произошел пожар, подытожил Ганжа.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и ещё 10 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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