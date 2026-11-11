Od wieczora 10 listopada rosyjskie wojska ponad 10 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski

Od wieczora we wtorek, 10 listopada, rosyjscy okupanci przeprowadzili ponad dziesięć ataków na obwód dniepropetrowski. W wyniku tych ataków wybuchł pożar.

Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący obwodowej administracji państwowej Ołeksandr Hanzha.

Jak podał, wróg wykorzystywał drony i prowadził ostrzał artyleryjski.

W Pawłogrodzie i Krywym Rogu uszkodzono infrastrukturę. W rejonie nikopolskim Rosjanie ostrzeliwali centrum rejonowe oraz gminy Pokrowska i Margancka.

W gminie Werchowce w rejonie Kamienskim uszkodzono garaż. Wybuchł pożar – podsumował Ganża.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zburzono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinięgubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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