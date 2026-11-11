Російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровщину з вечора 10 листопада

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Від вечора вівторка, 10 листопада, російські окупанти завдали понад десять ударів по Дніпропетровській області. Унаслідок атак спалахнула пожежа.

Про це голова обласної державної адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

За його словами, ворог застосовував безпілотники та бив з артилерії.

У Павлограді та Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. У Нікопольському районі росіяни били по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах.

У Верхівцевській громаді Кам’янського району пошкоджений гараж. Сталася пожежа, підсумував Ганжа.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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