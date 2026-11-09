俄罗斯袭击了敖德萨，一处基础设施遭到破坏

11月9日清晨，俄军对敖德萨发动了袭击。此次袭击导致一处基础设施受损。

“敌人袭击了敖德萨。基础设施遭到破坏，”他写道。

据奥德萨市军事行政当局负责人称，俄罗斯袭击的具体情况和细节目前正在调查中。

奥德萨市军事行政管理局局长谢尔盖·利萨克在Telegram上通报了这一消息。

2026年11月9日上午，俄军再次出动攻击型无人机袭击基辅。由于敌方袭击，首都多处发生火灾。

11月9日晚间至夜间，俄军对罗夫诺州北部地区发动了袭击。敌方袭击导致能源设施和民用基础设施受损。

11月9日周一凌晨，俄军对哈尔科夫州伊久姆市发动了无人机与制导航空炸弹相结合的联合打击。袭击导致平民伤亡。

11月9日（周一）傍晚至当晚，俄军对切尔卡瑟州境内发动了袭击。袭击导致关键基础设施和民用基础设施受损。

11月9日凌晨，俄军对乌克兰发动了大规模空袭。敌军动用了317架各类型攻击型无人机，包括喷气式无人机，以及“班德罗尔”制导武器。

过去24小时内，俄军炮击了赫尔松市辖区的五个居民点。由于炮击和无人机袭击，多栋高层建筑和民宅受损，一人受伤。

11月9日凌晨，俄军再次出动无人机袭击了赫梅利尼茨基州和波尔塔瓦州。袭击引发多起火灾，造成居民楼和经济建筑受损。据初步消息，没有人员死亡或受伤。

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