За сутки оккупанты 1107 раз обстреляли 54 населенных пункта Запорожской области. В результате обстрелов Запорожья и Запорожского района по состоянию на утро 11 ноября один человек погиб, еще 15 получили ранения.

Об этом сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил в Telegram.

По его словам, войска РФ нанесли 16 авиационных ударов по Кушугуму, Заречному, Балабиному, Одаровке, Желтой Круче, Таврийскому, Подгорному, Сторчовому, Богдановке, Омельнику, Зеленому Гаю.

897 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Речное, Тернуватое, Малокатериновку, Кушугум, Комышуваху, Магдалиновку, Рождественку, Новояковлевку, Запасное, Червоноднепровку, Беленькое, Григоровку, Веселянку, Павловское, Матвеевку, Запорожец, Косовцево, Степногорск, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Плавни, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Новопавловку, Чаривное, Белогорье, Червоную Криницу, Новоселовку, Гуляйпольское, Копани, Долинку, Горкое, Верхнюю Терсу, Ровно, Воздвижевку, Новое Запорожье, Щербаки, Омельник, Староукраинку.

194 артиллерийских удара пришлись на Речное, Терноватое, Магдалиновку, Запасному, Косовцевому, Рождественке, Новояковлевке, Запорожцу, Червоноднепровке, Григоровке, Веселянке, Степногорске, Приморском, Павловке, Лукьяновском, Плавнях, Орехове, Щербахах, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Преображенке, Чаривном, Белогорье, Новоселовке, Гуляйпольском, Горком, Верхней Терсе, Воздвижевке, Новопавловке, Червоной Кринице, Омельнике, Чаривном, Новоселовке, Копанях, Долинке, Ровно, Староукраинке, Новом Запорожье.

Поступило 159 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей, отметил Федоров.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов были разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и ещё 10 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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