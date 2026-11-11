过去24小时内，占领军对扎波罗热州的54个居民点发动了1107次袭击。截至11月11日早晨，由于扎波罗热市及扎波罗热区遭到炮击，造成1人死亡，另有15人受伤。

扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫在Telegram上通报了这一情况。

据他介绍，俄罗斯军队对库舒古姆、扎里奇内、巴拉比诺、奥达里夫卡、佐夫塔·克鲁奇、塔夫里耶夫斯基、皮德吉尔内、斯托尔乔沃、博格丹尼夫卡、奥梅利尼克、泽列诺伊·盖伊实施了16次空袭。

897架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热、维尔尼亚ンス克、里奇内、特尔努瓦特、马洛卡特里尼夫卡、库舒古姆、 科米舒瓦哈、马格达利诺夫卡、里兹德维扬卡、诺沃雅科夫利夫卡、 扎帕斯内、切尔沃诺德尼普罗夫卡、比连卡、格里戈里夫卡、韦塞利亚нка、帕夫利夫斯克、马特维耶夫卡、扎波罗热茨、科西夫采沃、斯特普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、普拉夫尼、奥里希夫、 什切尔巴基、新达尼利夫卡、新安德烈夫卡、小托克马奇卡、普雷奥布拉日恩卡、新帕夫利夫卡、查里夫内、比洛吉里亚、切尔沃努克里尼察、新塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、科帕尼、多林卡、 吉尔克、上特尔萨、里夫内、沃兹德维日夫卡、新扎波罗热、谢尔巴基、奥梅尔尼克、斯塔罗乌克兰卡。

194次炮击落在了里奇内、特尔努瓦托、马格达利诺夫卡、 扎帕斯内、科西夫采沃、里兹德万卡、诺沃雅科夫利夫卡、扎波罗热茨、切尔沃诺第聂伯罗夫卡、格里戈罗夫卡、韦塞兰卡、斯特普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、普拉夫尼、 奥里霍夫、什切尔巴赫、新达尼洛夫卡、新安德烈夫卡、小托克马奇卡、普雷奥布拉日恩卡、查里夫内、比洛吉尔、新塞利夫卡、古利亚皮尔斯基、吉尔科姆、上特尔萨、 沃兹迪日夫卡、新帕夫利夫卡、切尔沃尼娅·克里尼察、奥梅利尼克、查里夫内、新塞利夫卡、科帕尼、多林采、里夫内、斯塔罗乌克兰卡、新扎波罗热。

费多罗夫指出，共收到159起关于基础设施、民居和车辆受损的报告。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州的斯拉维扬斯克发动了三次空袭。 据该市军事行政长官瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋倒塌，至少82户民宅受损，1人受伤。

俄军还袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫11月10日表示，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

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