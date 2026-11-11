W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska przeprowadziły ponad tysiąc ataków na obwód zaporoski

W ciągu ostatnich 24 godzin okupanci 1107 razy zaatakowali 54 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ostrzałów Zaporoża i rejonu zaporoskiego, według stanu na poranek 11 listopada, jedna osoba zginęła, a kolejne 15 zostało rannych.

Informację tę podał na Telegramie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiodorow.

Według jego słów wojska Rosji przeprowadziły 16 nalotów na Kuszuhum, Zariczne, Balabino, Odarivkę, Żółtą Kruchę, Tavrijsk, Pidhirne, Storchowe, Bogdanivkę, Omelnyk i Zielony Gaj.

897 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów (głównie FPV) zaatakowało Zaporoże, Wilniansk, Rične, Ternuwate, Małokaterynówkę, Kuszuhum, Komyshuwachę, Magdalinówkę, Rizdvyankę, Nowojakowlewkę, Zapasne, Czerwonodniprowkę, Bilenkie, Hryhorivkę, Veselyankę, Pawliwskie, Matwiivkę, Zaporożec, Kosivcewe, Stepnogorsk, Primorskie, Pawliwkę, Łukianowskie, Plavni, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilówkę, Nowoandriivkę, Małą Tokmachkę, Preobrażenkę, Nowopawłówkę, Czarivne, Bilohria, Czerwoną Krynicę, Nowoseliwkę, Huliaipilske, Kopani, Dolinkę, Girke, Werchnia Tersa, Rivne, Vozdvyzhivka, Nowe Zaporoże, Szczerbaki, Omelnyk, Staroukrainka.

194 ostrzały artyleryjskie spadły na Rične, Ternuvate, Magdalinivkę, Zapasne, Kosowce, Rizdvianka, Nowojakowliwka, Zaporożec, Czerwonodniprowka, Hryhorivka, Wesełanka, Stepnogorsk, Primorskie, Pawliwka, Łukianowskie, Plawni, Orihowie, Szczerbach, Nowodanilowce, Nowoandriowce, Małej Tokmachce, Preobrażence, Czarownym, Bilohrii, Nowoseliwce, Guliajpilskim, Girkim, Werchniej Tersie, Wozdzyżowce, Nowopawłowce, Czerwona Krynica, Omelnik, Czarivne, Nowoseliwka, Kopanie, Dolynka, Równe, Staroukrainka, Nowe Zaporoże.

Otrzymano 159 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń obiektów infrastruktury, budynków mieszkalnych i samochodów – zaznaczył Fiedorow.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodowej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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