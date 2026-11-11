Россия повредила энергетический объект в Черкасской области, часть Уманского района осталась без света

В Уманском районе Черкасской области в результате российского удара был поврежден объект энергетической инфраструктуры. По состоянию на утро 11 ноября из-за атаки часть потребителей осталась без электроснабжения.

Об этом глава областной государственной администрации Игорь Табурец сообщил в Facebook.

По его словам, за последние сутки в Черкасской области не было вражеских атак. Силы противовоздушной обороны уничтожили один российский БПЛА.

«Целью врага была энергетическая инфраструктура. В Уманском районе поврежден один из объектов. По состоянию на утро часть потребителей все еще остается без электроснабжения. Ремонтные бригады работают с ночи, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома», — подчеркнул Табурец.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску в Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и ещё 10 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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