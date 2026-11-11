Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie czerkaskim; część rejonu umańskiego pozostaje bez prądu

W rejonie umańskim obwodu czerkaskiego w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej. Według stanu na poranek 11 listopada w wyniku ataku część odbiorców pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Informację tę podał na Facebooku przewodniczący obwodowej administracji państwowej Ihor Taburec.

Jak podał, ostatnie 24 godziny w obwodzie czerkaskim upłynęły pod znakiem ataków wroga. Siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły jeden rosyjski bezzałogowy statek powietrzny.

„Celem wroga była infrastruktura energetyczna. W rejonie Umanu uszkodzono jeden z obiektów. Rano część odbiorców nadal pozostaje bez prądu. Ekipy naprawcze pracują od nocy, aby jak najszybciej przywrócić prąd do domów” – podkreślił Taburec.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany — poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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