Ukraińskie drony uderzyły w dwa z pięciu centrów danych rosyjskiej firmy technologicznej Yandex w rejonie Sasoowa i w obwodzie kałuskim Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora. Jeden z obiektów mieścił dwa z trzech superkomputerów, których Yandex używa do trenowania modelu sztucznej inteligencji YandexGPT, informuje Ars Technica.

Uderzenia w obiekty Yandex

Według Reutersa ataki miały miejsce 8 i 9 października. Ukraińska firma Firepoint poinformowała, że w uderzeniu w centrum danych w obwodzie kałuskim, które jest największym obiektem Yandex tego typu, użyto dronów FP-1. Pierwszym celem było centrum danych w rejonie Sasoowa, gdzie znajdują się dwa superkomputery do trenowania YandexGPT.

Prezydent Wołodymyr Zełenski w poście w serwisie społecznościowym X oświadczył, że Ukraina nadal odpowiada na rosyjskie ataki z wysoką precyzją. Nazwał również uderzenie w kolejne centrum danych symetryczną odpowiedzią.

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Zakłócenia w usługach online

Yandex poinformował, że w wyniku ataków żaden z pracowników nie ucierpiał, ale przyznał, że doszło do zakłóceń w działaniu części usług. Według niezależnego rosyjskiego wydania Meduza użytkownicy skarżyli się na problemy z dostępem do stron medialnych, popularnych aplikacji serwisu wideo Ivi, banku cyfrowego T-Bank oraz strony państwowej spółki Koleje Rosyjskie.

Reuters informował również o zakłóceniach w działaniu aplikacji randkowej, agregatora nieruchomości, platformy self-publishingowej oraz strony internetowej najbardziej utytułowanego klubu piłkarskiego rosyjskiej Premier Ligi. Ars Technica zaznacza, że ataki nastąpiły w czasie rosyjskiej kampanii uderzeń w ukraińskie centra danych, która od końca września zakłócała łączność mobilną i dostęp do internetu dla tysięcy osób w Ukrainie.

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