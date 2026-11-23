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Київський апеляційний суд завершив розгляд спору щодо аліментів між народною депутаткою Єлизаветою Ясько та колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі. Відповідне рішення оприлюднене в судовому реєстрі.

Ще у серпні позивачка Ясько звернулася до Шевченківського райсуду Києва із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів з Саакашвілі. Проте столична Феміда відмовилася ставати на бік народної депутатки. Причина – суду не вдалося з’ясувати зареєстроване місце проживання (перебування) колишнього цивільного чоловіка Ясько Міхеіла Саакашвілі. А тому заявниці було відмовлено у видачі судового наказу про стягнення аліментів.

Адвокатка нардепки оскаржила це рішення в апеляційній інстанції. 16 листопада Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Шевченківського райсуду. Висновки Феміди зводилися до того, що перед тим, як видати судовий наказ про стягнення аліментів, суд повинен знати адресу відповідача, на яку потім надсилається це рішення. Якщо ж відсутня інформації про адресу реєстрації особи, то судовий наказ не набере чинності як того вимагає Цивільний процесуальний кодекс.

Обидва суди з’ясували: до 11 серпня 2015 року Міхеіл Саакашвілі був зареєстрований за конкретною адресою. Одна після цієї дати його було знято з реєстрації.

«Зазначені відомості підтверджують лише раніше зареєстроване місце проживання боржника та факт зняття його з реєстрації, однак не дають можливості встановити його зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання чи перебування на час розгляду заяви про видачу судового наказу», – констатувала апеляція.

Постанова апеляційного суду набула чинності і не підлягає оскарженню. Таким чином Ясько через суди не вдалося зобов’язати Саакашвілі платити аліменти на користь їхньої спільної малолітньої доньки Жасмін.

Раніше Нардепка Ясько вперше прокоментувала ситуацію навколо доньки від Міхеіла Саакашвілі.

Єлизавета Ясько подала на аліменти Міхеіла Саакашвілі.

Саакашвілі прокоментував судовий спір із Ясько щодо їхньої спільної доньки.

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