乌克兰计划于2026年生产数百枚至1000枚“海王星”反舰导弹， 超过一千架“帕利亚尼察”喷气式无人机以及约七百万架各类无人机，这一数字远超2024年的产量——当年仅生产了约220万架无人机。

据“卢奇”设计局总经理奥列格·科罗斯特廖夫透露，“海王星”的研发工作早在2010年就已启动，但该项目直到2020年后才获得充足的资金支持。

与此同时，武器生产的规模化面临一系列系统性挑战。其中包括生产能力分散、国防企业人才短缺，以及国家资金分散分配给约1300家企业等问题。 此外，乌克兰需要改进本国的防空技术以应对俄罗斯导弹——为此，该国已具备了以镁和铝资源为支撑的基础，以及发达的化学工业。

来源：美国《华尔街日报》。

在11月17日摧毁克里米亚海峡汽车大桥的行动中，动用了无人机以及Dovbush、“Vendetta”、Da Vinci、“Sichen”等导弹， MICH 2000、“鲁塔”、“帕利亚尼察”、安-197、FP-1、FP-5“火烈鸟”以及R-360“海王星”等武器。

11月19日夜间，乌克兰武装部队海军的“海王星”岸基导弹系统对克里米亚大桥发动了导弹打击。此次袭击导致铁路轨道受损，大桥交通中断。

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