Украина просит у партнеров 3,5 млрд евро до конца года — Зеленский

Украина ведет активную работу с международными партнерами с целью привлечения средств для покрытия непокрытого бюджетного дефицита в размере 3,5 миллиарда евро (около 4,1 миллиарда долларов США) на текущий финансовый год. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, соответствующий вопрос обсуждался в ходе рабочих встреч с норвежской стороной. В то же время в Министерстве финансов Украины отмечают, что общая непокрытая потребность государства во внешнем финансировании бюджета на 2027 год достигает 32,6 миллиарда долларов США из общей суммы в 52,6 миллиарда долларов, а дефицит средств на оборонный сектор оценивается в 40 миллиардов евро из необходимых 70 миллиардов евро.

Источник: Интерфакс-Украина.

Украина должна получить 17 миллиардов евро бюджетной поддержки от Евросоюза до конца 2026 года, однако эти средства будут зависеть от выполнения необходимых реформ. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, выступая в Европарламенте в Страсбурге. Он также заверил, что ЕС будет участвовать в финансировании потребностей Украины в 2027 году, и призвал международных партнеров увеличить помощь.

Лидеры стран Европейского Союза соберутся 26–27 ноября на специальное заседание Европейского совета, ключевыми темами которого станут многолетняя финансовая рамка ЕС на 2028–2034 годы и вопрос финансирования Украины в 2027 году. О соответствующих планах послал государств-членов проинформировал руководитель аппарата президента Евросовета Антониу Кошти Педро Лурти.

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