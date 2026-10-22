W obwodzie poltawskim ugaszono pożary po nocnym ataku Rosji

W rejonie Kremenczuka w obwodzie poltawskim ratownicy ugaszili pożary, które wybuchły w wyniku rosyjskiego ataku w nocy 22 października.

„W nocy rosyjskie wojska przeprowadziły atak na budynek prywatnej stacji telewizyjno-radiowej oraz obiekt infrastruktury energetycznej w rejonie Kremenczuka” – czytamy w komunikacie.

Wybuchły pożary. Ratownicy ugaszili ogień.

Według wstępnych danych nie ma ofiar.

Informację tę Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podała na Facebooku.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały stację telewizyjno-radiową oraz obiekt energetyczny w obwodzie poltawskim.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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