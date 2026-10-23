Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę wprowadzającą cło wywozowe na kamień naturalny, w szczególności na ukraiński labradorit, granit i gabro. Inicjatorem wprowadzenia cła było Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego Ukrainy.

Nowe stawki



Zgodnie z nową ustawą stawka wyniesie 0,3 euro za kilogram, czyli 300 euro za tonę, i będzie obowiązywać przez dziesięć lat. Ustawa nr 4903-IX, przyjęta na podstawie projektu ustawy nr 15111-d, została opublikowana w „Głosie Ukrainy” 22 października. Przepis dotyczący cła wejdzie w życie po upływie 45 dni od dnia następującego po dniu publikacji.

Cło obejmuje granit nieobrobiony lub wstępnie obrobiony, granit jedynie pocięty lub przepiłowany na prostokątne lub kwadratowe bloki i płyty, a także inne kamienie przeznaczone do budowy pomników i obiektów budowlanych. Do tej ostatniej kategorii należą w szczególności labradoryt i gabro.

Stowarzyszenie poinformowało, że od czerwca, wspólnie z ekspertami i uczestnikami rynku, konsekwentnie opowiadało się za koniecznością wprowadzenia tych zmian. Celem inicjatywy jest stymulowanie przetwórstwa kamienia naturalnego na Ukrainie oraz produkcji wyrobów o wysokiej wartości dodanej.

„Naszym dzisiejszym zadaniem jest przejście od modelu opartego na surowcach do tworzenia produktów o wysokiej wartości dodanej, nowych zakładów produkcyjnych i miejsc pracy w kraju” – czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia.

Argumentacja Stowarzyszenia



Kiedy Ukraina eksportuje surowy kamień, znaczna część potencjalnych korzyści ekonomicznych jest realizowana za granicą. Zagraniczne przedsiębiorstwa czerpią dochody z cięcia, polerowania i wytwarzania gotowych wyrobów. Rozwój własnego przetwórstwa powinien umożliwić ukraińskiemu biznesowi sprzedaż droższych produktów, zwiększenie wpływów walutowych oraz tworzenie miejsc pracy.

Według szacunków przewodniczącego parlamentarnej komisji finansowej Danila Getmantseva, przytoczonych przez stowarzyszenie, wprowadzenie cła może zapewnić około 463 mln hrywien dodatkowych wpływów do budżetu państwa rocznie.

Podkreślono tam również, że po podpisaniu ustawy priorytetem powinno stać się przełożenie decyzji legislacyjnej na konkretne wyniki gospodarcze.

„Ukraińskie zasoby naturalne powinny służyć ukraińskiemu przemysłowi. Kolejnym krokiem jest rzeczywisty rozwój sektora przetwórczego” – oświadczyło Stowarzyszenie.

Informację tę podało Narodowe Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego Ukrainy (NADPU), które było inicjatorem wprowadzenia cła.

Przypomnijmy, że 15 października Rada Najwyższa uchwaliła podatek od wartości dodanej (VAT) od towarów, które Ukraińcy zamawiają za granicą i otrzymują w przesyłkach międzynarodowych. Parlament przyjął ten projekt ustawy dopiero za trzecim podejściem. Za odpowiednią decyzją zagłosowało 273 posłów.

Podatek od wartości dodanej obejmie wszystkie drobne komercyjne zamówienia towarów z zagranicznych platform internetowych, które wcześniej były przywożone bez płacenia podatków.

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