总统沃洛迪米尔·泽连斯基签署了一项法律，对天然石材（特别是乌克兰产的拉布拉多石、花岗岩和辉长岩）征收出口关税。该关税的征收由乌克兰采矿业全国协会发起。

新税率



根据新法律，税率为每公斤0.3欧元，即每吨300欧元，有效期为十年。 基于第15111-д号法案通过的第4903-IX号法律，已于10月22日在《乌克兰之声》上公布。关税规定将于公布次日起45天后生效。

该关税适用于未经加工或粗加工的花岗岩、仅被切割或锯成矩形或正方形块体及板材的花岗岩，以及其他用于纪念碑和建筑的石材。 后一类包括，特别是，拉布拉多石和辉长岩。

该协会表示，自6月以来，他们一直与专家和市场参与者共同坚持主张实施这些变更的必要性。该倡议旨在刺激乌克兰天然石材的加工以及高附加值产品的生产。

“我们当前的任务是，从原材料出口模式转向在国内生产高附加值产品、建立新产业并创造就业岗位，”协会在声明中表示。

协会的论点



当乌克兰出口未加工石材时，潜在经济效益的很大一部分流向了国外。外国企业通过锯切、抛光和成品制造获得收益。 发展本国加工业将使乌克兰企业能够销售更高价的产品，增加外汇收入并创造就业岗位。

据该协会援引议会财政委员会主席达尼洛·赫特曼采夫的评估，征收关税每年可为国家预算带来约4.63亿格里夫纳的额外收入。

该协会还强调，法案签署后，应将立法决策转化为具体的经济成果作为优先事项。

“乌克兰的矿产资源应服务于乌克兰工业。下一步是切实推动加工业的发展，”该协会表示。

乌克兰采掘业全国协会（NADPU）作为开征关税的发起方，通报了这一消息。

需要指出的是，10月15日，乌克兰最高拉达通过了对乌克兰公民在国外订购并通过国际包裹收到的商品征收增值税（VAT）的法案。议会历经三次尝试才最终通过了该法案。 共有273名议员对该决议投了赞成票。

增值税将适用于所有从国外电商平台订购的小额商业商品，此类商品此前进口时无需缴纳税款。

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