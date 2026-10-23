Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий экспортную пошлину на природный камень, в частности украинский лабрадорит, гранит и габро. Инициатором введения пошлины выступила Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины.

Новые ставки



Согласно новому закону, ставка составит 0,3 евро за килограмм, или 300 евро за тонну, и будет действовать в течение десяти лет. Закон № 4903-IX, принятый на основе законопроекта № 15111-д, опубликован в «Голосе Украины» 22 октября. Норма о пошлине вступит в силу через 45 дней со дня, следующего за днем публикации.

Пошлина распространяется на необработанный или чернообработанный гранит, гранит, лишь разрезанный или распиленный на прямоугольные или квадратные блоки и плиты, а также другие камни для монументов и строительства. К последней категории относятся, в частности, лабрадорит и габро.

В Ассоциации сообщили, что совместно с экспертами и участниками рынка с июня последовательно отстаивали необходимость этих изменений. Цель инициативы — стимулировать переработку природного камня в Украине и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Наша задача сегодня — перейти от сырьевой модели к созданию продукции с высокой добавленной стоимостью, новых производств и рабочих мест внутри страны», — говорится в заявлении Ассоциации.

Аргументация Ассоциации



Когда Украина экспортирует необработанный камень, значительная часть потенциального экономического эффекта реализуется за рубежом. Иностранные предприятия получают доходы от распиловки, полировки и изготовления готовых изделий. Развитие собственной переработки должно позволить украинскому бизнесу продавать более дорогую продукцию, увеличивать валютную выручку и создавать рабочие места.

По оценке председателя парламентского финансового комитета Даниила Гетманцева, которую привела ассоциация, введение пошлины может обеспечить около 463 млн грн дополнительных поступлений в государственный бюджет ежегодно.

Также там подчеркнули, что после подписания закона приоритетом должно стать претворение законодательного решения в конкретный экономический результат.

«Украинские недра должны работать на украинскую промышленность. Следующий шаг — реальное развитие перерабатывающего сектора», — заявили в Ассоциации.

Об этом сообщила Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ), выступившая инициатором введения пошлины.

Напомним, что 15 октября Верховная Рада утвердила налог на добавленную стоимость (НДС) для товаров, которые украинцы заказывают за рубежом и получают в международных посылках. Парламент принял этот законопроект только с третьей попытки. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

Налог на добавленную стоимость будет распространяться на все мелкие коммерческие заказы товаров с иностранных электронных площадок, которые ранее ввозились без уплаты налогов.

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