Były zastępca przewodniczącego KMDA Ołeksandr Gustełew, który kierował „Kijawtodorem” i był przedmiotem publicznych dochodzeń dotyczących zamówień publicznych w sektorze drogowym, według informacji opublikowanych na stronie „Khreshchatyk 36”, stanął na czele zarządu państwowego przedsiębiorstwa „Drogi Samochodowe Ukrainy”. Jednocześnie na oficjalnej stronie internetowej spółki jako tymczasowo pełniący obowiązki prezesa zarządu figuruje Oleksij Doroszenko.

Jednak oficjalna strona internetowa Państwowego Przedsiębiorstwa „Drogi Samochodowe Ukrainy” nie potwierdza na razie mianowania Gustełewa. W sekcji „Zespół” jako osoba tymczasowo pełniąca obowiązki prezesa zarządu wymieniony jest Oleksij Doroszenko. W dostępnych materiałach nie ma również niezależnego potwierdzenia tej nominacji.

Co wiadomo o Gustelewie i zamówieniach publicznych w sektorze drogowym

Oleksandr Gustełew stał na czele korporacji komunalnej „Kijawtodor” od 2015 roku. W lutym 2020 roku burmistrz Kijowa Witalij Kliczko mianował go zastępcą przewodniczącego Kijowskiej Administracji Miejskiej. W listopadzie 2021 roku Gustełew został zwolniony z powodu opóźnień w ukończeniu budowy mostu Podilsko-Woskresenskiego.

W trakcie jego pracy w branży drogowej organy ścigania prowadziły dochodzenia w sprawie domniemanych nadużyć podczas zamówień publicznych, a Komitet Antymonopolowy Ukrainy stwierdził naruszenia przepisów o konkurencji w niektórych przetargach. Jednak sam fakt prowadzenia dochodzeń nie dowodzi osobistej winy Gustełewa w popełnieniu przestępstw.

Jedna z najbardziej głośnych spraw dotyczy przebudowy wiaduktu Szulawskiego w Kijowie. Pierwotna wartość umowy wynosiła około 598,5 mln hrywien, ale ostatecznie kwota wypłat na rzecz wykonawcy przekroczyła 1,1 mld hrywien.

22 września 2026 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną w sprawie o odzyskanie 1,117 mld hrywien. Orzeczenia sądów niższej instancji, w których uznano umowę o wykonanie robót budowlanych za nieważną i postanowiono o odzyskaniu środków, pozostały w mocy. Sprawa dotyczy spółki „Północno-Ukraiński Sojusz Budowlany” oraz przetargu, w trakcie którego Komisja Antymonopolowa stwierdziła uzgodnione działania uczestników przetargu.

Szczegóły orzeczenia opublikowano na stronie „fraza.ua” oraz w tekście postanowienia Sądu Najwyższego. Jednocześnie sprawa ta dotyczy legalności przetargu i umowy, a nie ustalenia osobistej winy karnej Gustełewa.

Inne zarzuty wobec branży drogowej w Kijowie

W poprzednich latach organy ścigania badały również możliwe nadużycia podczas zamówień publicznych dotyczących oznakowania drogowego i soli technicznej. Poszczególne kontrole ujawniły naruszenia finansowe w przedsiębiorstwach komunalnych związanych z infrastrukturą drogową stolicy. Epizody te dotyczą różnych przedsiębiorstw i postępowań, dlatego nie można ich automatycznie traktować jako dowodu udziału Gustelewa w każdym z nich.

Źródło: „Khreshchatyk 36”

Wcześniej w „Kijawodoru” rozpoczęto przeszukania w związku z możliwym sprzeniewierzeniem środków budżetowych.

Wcześniej audyt państwowy skontrolował „Kijawtodor”, stwierdzając krytyczny stan dróg i mostów.

Przypomnijmy, że 24 lutego w siedzibie korporacji komunalnej „Kijawtodor” organy ścigania po raz drugi w ciągu tygodnia przeprowadziły czynności śledcze.

Czytaj nas na