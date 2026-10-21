Переговоры Виткоффа с Путиным длились три часа и завершились

Встреча специального представителя президента США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным завершилась после трёх часов переговоров.

В встрече также принимали участие помощники Путина Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер присоединился к переговорам в режиме онлайн.

После встречи Виткофф, по сообщениям СМИ, должен отправиться в Осло, где планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

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