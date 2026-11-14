Według źródeł propagandowych podczas zamkniętego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej rzekomo podjęto decyzję o fizycznym usunięciu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz przedstawicieli najwyższego dowództwa wojskowego. Na razie nie ma potwierdzenia tej informacji.

Wcześniej w Rosji rzekomo obowiązywał niepisany zakaz likwidacji Zełenskiego i przedstawicieli ukraińskiego dowództwa wojskowego. Teraz, jak twierdzą propagandyści, rzekomo postanowiono go znieść.

Jako przyczyny takiej propozycji wydawnictwo wymienia ataki na obwód leningradzki, w szczególności na infrastrukturę portową w Ust-Łudze, a także nieskuteczność środków ochrony rosyjskich obiektów przed atakami dronów.

„Moskowskij Komsomolec” powołuje się na wojskowo-polityczne kanały na Telegramie oraz niektóre internetowe media, które z kolei podają informacje, powołując się na własne źródła. Jednocześnie gazeta nie przedstawia dokumentalnych dowodów na odbycie się zamkniętego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa RF ani na podjęcie na nim takiej decyzji.

W publikacji przytoczono również opinię anonimowego źródła na temat konieczności zezwolenia rosyjskim służbom specjalnym oraz siłom powietrzno-kosmicznym RF na przeprowadzanie ataków na miejsca przebywania ukraińskich przywódców.

Wcześniej Zełenski opowiedział, na co Stany Zjednoczone proponują Ukrainie w zamian za Donbas.

Rosja nie zamierza rezygnować z planów zajęcia całego Donbasu. O tym 27 października poinformował dyktator Władimir Putin podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Finlandii i premierem Norwegii.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy.

Czytaj nas na