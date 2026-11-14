Зеленський розповів, на що США пропонують Україні обміняти Донбас

Президент Володимир Зеленський повідомив 14 листопада, що представники США на недавніх переговорах вперше запропонували обговорити можливість вступу України до НАТО в обмін на виведення українських військ із Донбасу. Водночас глава держави заявив, що Україна не погодиться залишити свої території та передати їх Росії.



«Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: «А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?» Це було вперше», – повідомив Зеленський.

За його словами, зараз Україна обговорює з партнерами комплексний безпековий пакет, який може стати частиною домовленостей під час переговорів. Він має передбачати конкретні гарантії безпеки від НАТО та Євросоюзу, збереження сильної української армії з визначеною чисельністю військових, озброєнням і фінансовою підтримкою на певний період.

Про це глава держави розповів під час закритої зустрічі з журналістами, передає Главком.

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо у кулуарах дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в Атланті заявив, що наразі немає підстав стверджувати про наближення переговорного врегулювання війни Росії проти України. Також він висловив сумнів, що російський диктатор путін зупиниться, навіть якщо отримає весь Донбас.

Росія не має наміру відмовлятися від планів захопити весь Донбас. Про це 27 жовтня диктатор Володимир Путін заявив під час телефонної розмови з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України.