W gminie Balvi na północnym wschodzie Łotwy, w pobliżu granicy z Rosją, spadł dron. Według Interii łotewskie siły zbrojne poinformowały o incydencie krótko po północy i rozpoczęły poszukiwania obiektu na terenie gminy.

Działania polskiej obrony powietrznej

Tej samej nocy Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych Polski poinformowało o użyciu niezbędnych sił i środków systemu obrony powietrznej w związku z masowymi uderzeniami Rosji, państwa-agresora, na cele w Ukrainie.

Dowództwo przekazało, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, przede wszystkim na obszarach przygranicznych. Sytuacja jest stale monitorowana, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

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Ostrzeżenie dla mieszkańców Łotwy

Około godziny 00:10 czasu lokalnego łotewskie służby wysłały mieszkańcom za pośrednictwem sieci komórkowej ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zalecono im pozostanie w pomieszczeniach.

Agencja LETA poinformowała również o aktywacji myśliwców NATO patrolujących przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Według łotewskich sił zbrojnych jest to kolejny w tym roku incydent związany z dronem, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną.

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