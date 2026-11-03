У Латвії біля кордону з Росією впав дрон — Interia
У муніципалітеті Балві на північному сході Латвії, поблизу кордону з Росією, впав дрон. За даними Interia, латвійські збройні сили повідомили про інцидент невдовзі після опівночі та почали пошуки об’єкта в районі муніципалітету.
Дії польської ППО
Тієї ж ночі Командування видів Збройних сил Польщі заявило про застосування необхідних сил і засобів системи протиповітряної оборони через масовані удари Росії, держави-агресора, по цілях в Україні.
У командуванні повідомили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист польського повітряного простору, передусім у прикордонних районах. Ситуацію постійно відстежують, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування.
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Попередження для жителів Латвії
Близько 00:10 за місцевим часом латвійські служби через мобільну мережу надіслали жителям попередження про потенційну загрозу в повітряному просторі. Їм рекомендували залишатися в приміщеннях.
Агентство LETA також повідомило про активацію винищувачів НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії. За даними латвійських збройних сил, це ще один цьогорічний інцидент, пов’язаний із безпілотником, що увійшов у повітряний простір Латвії.