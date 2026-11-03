В муниципалитете Балви на северо-востоке Латвии, недалеко от границы с Россией, упал дрон. По данным Interia, латвийские вооруженные силы сообщили об инциденте вскоре после полуночи и начали поиски объекта в районе муниципалитета.

Действия польской ПВО

В ту же ночь Командование видов Вооруженных сил Польши заявило о применении необходимых сил и средств системы противовоздушной обороны из-за массированных ударов России, государства-агрессора, по целям в Украине.

В командовании сообщили, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства, прежде всего в приграничных районах. Ситуация постоянно отслеживается, а подчиненные силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предупреждение для жителей Латвии

Около 00:10 по местному времени латвийские службы через мобильную сеть разослали жителям предупреждение о потенциальной угрозе в воздушном пространстве. Им рекомендовали оставаться в помещениях.

Агентство LETA также сообщило об активации истребителей НАТО, патрулирующих воздушное пространство стран Балтии. По данным латвийских вооруженных сил, это еще один в этом году инцидент, связанный с беспилотником, который вошел в воздушное пространство Латвии.

Читай нас в