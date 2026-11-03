Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany, wielopłaszczyznowy atak na Ukrainę. W wielu miastach słychać było wybuchy, a w Charkowie w wyniku uderzenia w placówkę medyczną rannych zostało 46 osób.

Informują o tym lokalne władze oraz Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jednym ze skutków ostrzału był atak na placówkę medyczną w dzielnicy Nemyszlańskiej w Charkowie. Według danych burmistrza Igora Terechowa liczba poszkodowanych wzrosła do 46 osób. W szpitalu i okolicznych wieżowcach wybito ponad tysiąc okien.

Szef Obwodnej Administracji Harkowskiej Oleg Sinegubow poinformował wcześniej, że pocisk trafił w przejście między budynkami placówki medycznej. Uszkodzeniu uległ budynek jednego z oddziałów, cztery wieżowce mieszkalne oraz dziesięć samochodów. Około 200 pacjentów zdecydowano się ewakuować do innych szpitali. Służby ratownicze prowadziły działania na miejscu uderzenia.

Rosyjskie wojska zaatakowały również obiekty infrastruktury krytycznej w Dnieprze oraz w rejonie Krywego Rogu w obwodzie dniepropetrowskim. Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Ołeksandr Hanzha. Informacje na temat ewentualnych ofiar były weryfikowane.

Podczas ataku Siły Powietrzne ostrzegały przed ruchem rakiet balistycznych w kierunku Krywego Rogu i Zielenodolsk w obwodzie dniepropetrowskim, a także Ladżyżyna i Hajsyna w obwodzie winnyckim. Charków był zagrożony połączonym atakiem rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Później pojawiły się również doniesienia o nowych wystrzeleniach rakiet balistycznych w kierunku Kijowa.

W obliczu zagrożenia rakietowego w różnych regionach Ukrainy odnotowano ruch dronów bojowych. Doniesienia o wybuchach napływały z Chmielnickiego, Równego, Żytomierza, Zaporoża, Dniepru i Ladżyżyna. W Żytomierzu lokalni mieszkańcy zgłaszali przerwy w dostawach prądu.

Informacje o możliwych skutkach ataku w innych regionach były w momencie publikacji nadal weryfikowane. Mieszkańców wezwano do nieignorowania sygnałów alarmu powietrznego i przebywania w schronach.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

W ciągu tygodnia Rosja 94 razy zaatakowała ukraiński sektor energetyczny — poinformowało Ministerstwo Energii.

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