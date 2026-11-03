Россия подвергла Украину массированной атаке с использованием ракет и дронов

В ночь на 3 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину. Взрывы раздавались в ряде городов, а в Харькове в результате удара по медицинскому учреждению пострадали 46 человек.

Об этом сообщают местные власти и Воздушные силы ВСУ.

Одним из последствий обстрела стал удар по медицинскому учреждению в Немишлянском районе Харькова. По данным мэра Игоря Терехова, число пострадавших возросло до 46 человек. В больнице и окружающих многоэтажках выбито более тысячи окон.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов ранее сообщал, что попадание пришлось на переход между корпусами медицинского учреждения. Повреждены здание одного из отделений, четыре жилых многоэтажных дома и десять автомобилей. Около 200 пациентов решили эвакуировать в другие больницы. Экстренные службы работали на месте удара.

Также российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа. Информацию о возможных пострадавших уточняли.

Во время атаки Воздушные силы предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Кривого Рога и Зеленодольска в Днепропетровской области, а также Ладыжина и Гайсина в Винницкой области. Харьков находился под угрозой комбинированного удара баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Впоследствии сообщалось и о новых пусках баллистических ракет в направлении Киева.

На фоне ракетной угрозы в различных регионах Украины фиксировалось движение ударных беспилотников. Сообщения о взрывах поступали из Хмельницкого, Ровно, Житомира, Запорожья, Днепра и Ладыжина. В Житомире местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением.

Информация о возможных последствиях атаки в других регионах на момент публикации уточнялась. Жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

Россия за неделю 94 раза атаковала энергетику Украины — Минэнерго.

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