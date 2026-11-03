俄罗斯对乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击

11月3日凌晨，俄军对乌克兰发动了大规模联合袭击。多座城市传出爆炸声，其中在哈尔科夫，一处医疗机构遭袭，造成46人受伤。

当地政府和乌克兰武装部队空军均通报了这一情况。

此次炮击的后果之一是哈尔科夫涅米什利亚区的一家医疗机构遭到袭击。据市长伊戈尔·特列霍夫称，伤者人数已增至46人。医院及周边多栋高层建筑中有超过一千扇窗户被炸毁。

哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫此前表示，弹着点位于该医疗机构各楼栋之间的连廊处。其中一个科室的建筑、四栋高层住宅楼以及十辆汽车遭到损毁。 约200名患者被疏散至其他医院。应急救援人员已在袭击现场展开救援工作。

此外，俄军还袭击了第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州克里沃罗格地区的关键基础设施。该州州长办公室主任亚历山大·甘扎通报了这一情况。关于可能有人员伤亡的信息仍在核实中。

袭击期间，空军曾发布预警，称有弹道导弹正朝第聂伯罗彼得罗夫斯克州的克里沃罗格和泽列诺多尔斯克，以及文尼察州的拉迪日纳和盖辛方向飞行。 哈尔科夫面临弹道导弹与制导航空炸弹联合打击的威胁。随后，又有报道称有新的弹道导弹朝基辅方向发射。

在导弹威胁的背景下，乌克兰各地还记录到了攻击型无人机的活动。赫梅利尼茨基、里夫内、日托米尔、扎波罗热、第聂伯罗和拉迪日金等地均传来了爆炸报告。 在日托米尔，当地居民报告称供电出现中断。

截至发稿时，关于其他地区可能遭受袭击的后果的信息仍在核实中。当局呼吁居民不要忽视防空警报，并留在避难所内。

此前有消息称，俄罗斯已出动图-160战略轰炸机。

在此之前，泽连斯基曾警告称，俄罗斯正准备对乌克兰的能源和物流系统发动大规模袭击。

乌克兰能源部称，过去一周俄罗斯共对乌克兰能源设施发动了94次袭击。

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