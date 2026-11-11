Россия нанесла ракетный удар по Харькову, горели гаражи и автомобили

В Салтовском районе Харькова один человек пострадал в результате российского ракетного удара в ночь на 11 ноября. В результате попадания по территории гаражного кооператива возник крупный пожар, охвативший 900 квадратных метров.

По информации спасателей, ночью российские войска нанесли ракетные удары по Салтовскому району города. В результате одного из попаданий загорелась территория гаражного кооператива.

Пламя охватило 38 гаражных боксов и 15 автомобилей. Общая площадь пожара составила 900 кв. м.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и гаражи.

На месте российской атаки работали подразделения ГСЧС. К ликвидации последствий удара также привлекли психологов и саперов. В результате обстрела пострадал один человек.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ночь на 11 ноября российские войска атаковали Ровенскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела в Костопольской общине повреждены три частных дома, в одном из которых разрушены стена и крыша. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и ещё 10 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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