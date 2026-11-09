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За неделю оккупанты 128 раз наносили удары по энергетике Украины: где сложнее всего с электроснабжением

UA NEWS 09 Ноября 2026 19:37
За неделю оккупанты 128 раз наносили удары по энергетике Украины: где сложнее всего с электроснабжением

Только за прошедшую неделю российские войска 128 раз наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины. Под обстрелами оказались электростанции, сети и объекты нефтегазовой отрасли.

Наиболее сложной на данный момент остается ситуация с электроснабжением в Днепропетровской и Киевской областях. Из-за повреждений энергетических объектов восстановление электроснабжения требует дополнительного времени и сложных ремонтных работ.

В то же время, несмотря на постоянные российские атаки, только за прошедшую неделю энергетикам ДТЭК удалось восстановить электроснабжение для более чем 1 млн семей, оставшихся без света из-за обстрелов.

Ремонтные бригады работают круглосуточно. Специалисты восстанавливают поврежденное оборудование, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома и улучшить ситуацию с электроснабжением.

Об этом сообщает официальный канал ДТЭК.

Напомним, что Россия вновь атаковала энергообъекты ДТЭК в Днепропетровской области, в результате чего было повреждено оборудование.

Россия нанесла удары по энергетическим объектам в десяти областях Украины.
 
 

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