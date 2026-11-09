W Rosji drony przeprowadziły masowy atak na Sankt Petersburg i uderzyły w rafinerię w Kiryszach

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki stały się celem zmasowanego ataku dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach oraz możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

Jak podaje serwis Astra, w Sankt Petersburgu przestał działać mobilny internet. Miejscowi mieszkańcy skarżyli się, że mają dostęp jedynie do serwisów z tzw. „białej listy”.

Po pierwszej w nocy gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdzenko ostrzegł, że duża liczba dronów zbliża się do miasta Kirisze „ze wszystkich stron”. Poinformował również o możliwym spowolnieniu prędkości mobilnego internetu.

O godz. 02:45 na lotnisku Pułkowo wprowadzono tymczasowe ograniczenia dotyczące przyjmowania i odlotów samolotów.

W sieci pojawiały się doniesienia o licznych wybuchach i działaniach rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Świadkowie zdarzenia publikowali również nagrania z pożaru.

Według analityków OSINT podczas ataku mogła zostać trafiona rafineria „Kiryshinefteorgsintez” w mieście Kiryshy w obwodzie leningradzkim.

Jest to druga pod względem wielkości przerobu ropy rafineria w Rosji i jedyne przedsiębiorstwo tej skali w północno-zachodniej części kraju.

Zakład został oddany do użytku w 1966 roku. Należy on do spółki akcyjnej „Surgutneftegaz”, a jego moc projektowa wynosi około 20–21 mln ton ropy naftowej rocznie.

Zakład produkuje benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze, mazut, bitum, gaz płynny oraz produkty petrochemiczne.

Rafineria w Kiryszu jest jednym z kluczowych dostawców paliwa dla Sankt Petersburga, a także paliwa lotniczego dla lotniska Pułkowo.

Rafineria w Kiryszu wielokrotnie stawała się celem ataków dronów.

W szczególności po ataku w sierpniu 2026 roku zakład całkowicie wstrzymał przetwarzanie ropy naftowej z powodu uszkodzenia dwóch instalacji pierwotnego przetwarzania.

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Wczoraj w obwodzie rostowskim w Rosji w wyniku ataku dronów uszkodzony został most nad rzeką Mius na autostradzie „Noworosja”, łączącej Rostów nad Donem z tymczasowo okupowanymi terytoriami Ukrainy.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

W październiku 2026 roku w Rosji wstrzymano lub odwołano prawie 34 tysiące lotów z 69,2 tysiąca zaplanowanych. Główną przyczyną były regularne ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk spowodowane zagrożeniem atakami dronów.

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