Podczas przeszukań przeprowadzonych na podstawie nakazu w mieszkaniu mieszkańca gminy Starokostiantynów funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli dwie gładkolufowe strzelby myśliwskie, około 500 nabojów, magazynki do karabinu automatycznego oraz inne przedmioty.

Mężczyzna przechowywał broń i amunicję bez odpowiednich zezwoleń.

Wszystkie zabezpieczone przedmioty przekazano do ekspertyzy. Policja wszczęła postępowanie karne na podstawie części 1 art. 263 Kodeksu Karnego Ukrainy – nielegalne obchodzenie się z bronią i amunicją. Śledztwo trwa.

Źródło: Policja obwodu chmielnickiego.

Funkcjonariusze organów ścigania odkryli duży arsenał broni w centrum Kijowa. Został on zgromadzony przez funkcjonariusza organów ścigania w garażu w dzielnicy Desniańska.

W styczniu Policja Narodowa przeprowadziła na terenie całej Ukrainy operację specjalną, w trakcie której skonfiskowała ponad sto sztuk broni palnej, granatów i granatników, a także 57 kg materiałów wybuchowych. Podejrzenia padły na 67 osób.



Wcześniej w obwodzie sumskim podczas działań operacyjnych pracownicy Państwowego Biura Śledczego (DBR) odkryli skrytkę z amunicją, przygotowaną przez rosyjskich żołnierzy w pobliżu granicy. Znajdowało się tam prawie czterdzieści min przeciwpancernych oraz 10 domowej roboty ładunków wybuchowych.

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