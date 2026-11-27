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Міноборони проведе перевірку та оновлення даних чоловіків віком від 17 до 60 років у реєстрі «Оберіг».

Для цього відомство отримає інформацію від Державної міграційної служби, щоб усунути неточності та синхронізувати відомості між державними базами.

Зокрема, оновлять персональні дані, інформацію про паспорти, дату й місце народження, громадянство, адресу проживання, податковий номер та цифрове фото. Також Міноборони отримуватиме відомості про оформлення документів для постійного проживання за кордоном.

Передача даних передбачена постановою Кабміну №1466 від 25 листопада 2026 року. ДМС має передати інформацію протягом 30 днів, Міноборони — провести її перевірку ще за 30 днів, а внесення змін до реєстру триватиме до 120 днів після завершення верифікації.

У відомстві наголошують, що повторно подавати інформацію, яка вже міститься в державних реєстрах, не потрібно. Після звірки отримані від Міграційної служби дані будуть знищені в установленому законом порядку.

Джерело: Міноборони України.

Кабінет міністрів постановою від 25 листопада 2026 року доручив провести верифікацію відомостей про громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років на основі даних відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Українських чоловіків віком від 17 до 60 років чекають чергові випробування. Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1466 від 25 листопада 2026 року, згідно з якою доручив провести масштабну верифікацію даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Кабінет Міністрів затвердив новий порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів «Оберіг». Документ визначає механізм внесення, оновлення, перевірки та виправлення даних.

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