Минобороны рассказало, как будет проходить сверка и обновление данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет в реестре «Оберег».

Для этого ведомство будет получать информацию от Государственной миграционной службы, после чего будет проверять её и вносить необходимые изменения.

ГМС передаст данные в течение 30 календарных дней после вступления постановления в силу. У Минобороны будет еще 30 дней на проверку полученной информации, а на обновление реестра отведено 120 дней после завершения проверки.

Будут обновляться ФИО, дата и место рождения, пол, налоговый номер, паспортные данные, адрес проживания, гражданство, цифровое фото и другие сведения. Также Минобороны будет получать информацию об оформлении документов на постоянное проживание за рубежом.

В ведомстве поясняют, что это необходимо для устранения расхождений между государственными реестрами и повышения точности воинского учета. Передача данных будет осуществляться по защищенным каналам, а после проверки полученная от ГМС информация будет уничтожена в установленном законом порядке.

Источник: Минобороны Украины.

Кабинет министров постановлением от 25 ноября 2026 года поручил провести верификацию сведений о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет на основе данных ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Украинских мужчин в возрасте от 17 до 60 лет ждут очередные испытания. Кабинет Министров принял постановление № 1466 от 25 ноября 2026 года, согласно которому поручил провести масштабную верификацию данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Кабинет Министров утвердил новый порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Документ определяет механизм внесения, обновления, проверки и исправления данных.

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