Правительство выделило почти 188 млн грн на восстановление 33 поврежденных домов

Кабинет министров выделил 187,6 млн грн на восстановление 33 многоквартирных домов, поврежденных в результате российских атак. Работы будут проводиться в Днепропетровской, Сумской и Киевской областях. Благодаря этому более 4 тысяч жителей смогут быстрее вернуться в свои дома.

Правительство Украины выделило 187,6 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на ремонт многоквартирных домов, пострадавших из-за войны. Средства будут направлены в местные бюджеты трех регионов. Финансирование предусмотрено для 33 домов. Больше всего объектов будут восстанавливать в Сумах — там планируют отремонтировать 20 многоэтажек. Еще три дома восстановят в Кривом Роге, а десять — в Киевской области.

В целом после завершения работ в свои дома смогут вернуться более 4 тысяч человек. Речь идет о жителях, чьи дома были повреждены в результате российских атак. По словам Корецкого, несмотря на ограниченные возможности государственного бюджета, правительство продолжает искать средства на восстановление жилья. «В условиях ограниченных бюджетных ресурсов продолжаем находить возможности для реализации проектов по восстановлению, чтобы помогать людям, чье жилье пострадало от российских атак», — отметил премьер-министр.

Средства поступят в местные бюджеты, откуда их направят на финансирование ремонтных работ. В то же время в сообщении правительства не уточняется, когда именно начнут или завершат восстановление каждого из 33 домов. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в посте на своей странице в Facebook.

Российские войска уделяют особое внимание ударам по объектам водоснабжения Киева. Этой зимой жителям столицы следует подготовиться к гораздо более сложным бытовым условиям, чем раньше. Об этом предупредил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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