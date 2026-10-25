Вокруг мемориальной доски Ковпаку разгорелся спор об исторической памяти

В Украине развернулась дискуссия о мемориальной доске, посвященной советскому партизанскому командиру Сидору Ковпаку, которая расположена на доме в центре Киева, где он жил. В своей публикации автор выступил против её демонтажа и заявил, что украинская история должна сохранять память о различных деятелях, в частности о Ковпаке и Романе Шухевиче. Также он предложил ввести на 25 лет мораторий на публичные дискуссии и решения, касающиеся языка, веры и истории.

Спор вокруг мемориальной доски Сидору Ковпаку в Киеве стал поводом для дискуссии о том, как Украине относиться к советскому прошлому и историческим деятелям. Автор публикации выступил против демонтажа доски и назвал Ковпака одним из символов украинского партизанского движения во время Второй мировой войны. Он заявил, что не будет пересказывать биографию Ковпака, поскольку она доступна в открытых источниках. Вместо этого он подчеркнул его роль в борьбе против немецких оккупантов. Также автор упомянул, что в советской Украине родились и выросли люди, внесшие значительный вклад в общественную и культурную жизнь.

В публикации автор резко раскритиковал бывшего народного депутата Украины Андрея Лозового, которому приписал призыв убрать мемориальную доску. По его мнению, отказ от памяти о Ковпаке означал бы отказ от части истории украинского движения сопротивления. В качестве аргумента автор напомнил о преступлениях нацистских оккупационных властей в Украине. В частности, он упомянул рейхскомиссара Украины Эриха Коха, который проводил жестокую оккупационную политику в отношении местного населения. В посте также приведено высказывание, приписываемое Коху, об отношении нацистов к украинцам.

Отдельно автор обратил внимание на советское наследие и семейные связи Андрея Лозового. Он упомянул его семью и дедушку Валерия Лозового, которого охарактеризовал как русского поэта и композитора. По мнению автора поста, попытки отказаться от советского периода могут привести к утрате части культурной и семейной памяти. Автор также заявил, что украинская история сложна и многогранна. По его убеждению, в ней должно быть место для различных исторических личностей, в частности Сидора Ковпака и Романа Шухевича. Он считает, что исключение одной из этих личностей может усугубить общественные противоречия.

В конце статьи автор предложил ввести в Украине 25-летний мораторий на публичные дискуссии и принятие решений, касающихся языка, веры и истории. По его мнению, этими вопросами должны заниматься специалисты — языковеды, представители религиозных общин и историки. Автор объяснил свое предложение желанием снизить напряженность в обществе и предотвратить дальнейшие конфликты. В то же время в публикации не приведены подробности о возможном механизме такого моратория и о том, как именно он должен был бы действовать.

Заявления о возможных последствиях демонтажа мемориальной доски и причинах инициативы о моратории являются позицией автора публикации. Для полного освещения ситуации важно также получить комментарий Андрея Лозового и выяснить обстоятельства и основания возможного демонтажа доски. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

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