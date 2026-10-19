Пишний підбив підсумки участі НБУ у зборах МВФ, де виступали представники Росії

Очільник НБУ підвів підсумки участі України у зборах Міжнародного валютного фонду. У МВФ запевнили у подальшій підтримці України та підкреслили, що продовження реформ є важливою умовою економічної стійкості країни. Водночас міжнародні партнери висловили солідарність із Києвом, залишивши залу під час виступу представника Росії.



Однією з ключових подій зборів для української делегації стала зустріч Андрія Пишного та представників Міністерства фінансів із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Сторони обговорили стан української економіки, виконання програми розширеного фінансування EFF і потреби України в зовнішніх ресурсах.

Георгієва за підсумками розмови підтвердила готовність Фонду підтримувати Україну, написав Андрій Пишний у Facebook за результатами візиту.



«Ми ще раз підтвердили непохитну підтримку України з боку МВФ, а також важливість продовження реформ та міжнародної підтримки для забезпечення стабільності та економічного зростання», - йдеться у пості директорки-розпорядниці Фонду в Х.

Пишний назвав розмову тривалою та відвертою й наголосив, що попереду багато питань, які потребують конкретних рішень.

«Наш найближчий пріоритет - до кінця року показати позитивні результати під час об’єднаного другого і третього перегляду програми EFF», - повідомив він.

За словами голови НБУ, ухвалення Верховною Радою необхідних законів протягом останнього тижня додало впевненості в подальшому просуванні реформ. Він заявив, що Україна налаштована виконувати взяті зобов'язання, а Нацбанк продовжує працювати над своєю частиною завдань.

«Уся українська команда має спільне усвідомлення виняткового значення співпраці з МВФ та готовність рухатися вперед у виконанні взятих зобов’язань. Зі свого боку НБУ послідовно працює над своєю частиною задач», - зазначив Пишний.

Нагадаємо, що директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва провела розмову з головою Національного банку України Андрієм Пишним та підтвердила непохитну підтримку України з боку фонду.

Міжнародний валютний фонд оновлює Програму оцінки фінансового сектору (FSAP), щоб допомогти державам-членам захищати фінансові системи від сучасних ризиків. Серед них фонд називає розвиток штучного інтелекту, кібератаки, зростання державного боргу та геополітичну напруженість.

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