Осінні канікули в Україні: коли школярі відпочиватимуть і чи можуть змінити дати

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З настанням жовтня школярі та їхні батьки починають цікавитися, коли в Україні розпочнуться осінні канікули у 2026 році. Традиційно учні отримують тиждень відпочинку посеред осені. Однак навчальний рік в умовах повномасштабної війни може супроводжуватися змінами у шкільному розкладі, зокрема через безпекову ситуацію та підготовку до зимового періоду.

В Україні немає єдиних обов’язкових для всіх шкіл дат початку та завершення осінніх канікул.

Міністерство освіти і науки надає рекомендації щодо організації навчального процесу, а остаточне рішення про графік відпочинку учнів ухвалює кожен заклад освіти самостійно.

За інформацією освітнього порталу «Нова українська школа», на 2026 рік навчальним закладам рекомендують запланувати осінні канікули з 26 жовтня до 1 листопада включно. Таким чином, школярі можуть отримати один тиждень відпочинку.

Водночас ці дати є орієнтовними. Окремі школи можуть розпочати осінні канікули раніше або пізніше залежно від організації навчального процесу, безпекових обставин та рішень місцевих органів управління освітою.

У деяких школах можуть переглянути звичний графік відпочинку, щоб скоригувати навчальний календар перед зимою. Зокрема, заклади освіти можуть вирішити не проводити осінні канікули, натомість передбачивши довший зимовий відпочинок.

Інший можливий варіант — залишити тиждень осінніх канікул, але організувати додаткові навчальні дні, наприклад по суботах. Це може дати змогу збільшити тривалість зимового відпочинку без суттєвого скорочення навчальної програми.

Такі рішення можуть бути пов’язані з підготовкою до зимового періоду, коли через можливі російські удари по енергетичній інфраструктурі можуть виникати перебої з електропостачанням, опаленням та організацією очного навчання.

Однак скасування осінніх канікул або перенесення їх на інші дати не є загальним правилом для всіх українських шкіл. Кожен заклад визначає власний графік з урахуванням обставин.

Щоб з’ясувати, коли саме ваша дитина відпочиватиме восени 2026 року, варто стежити за повідомленнями адміністрації школи та класного керівника.

Точні дати початку й завершення канікул батькам мають повідомити безпосередньо в навчальному закладі, зокрема через онлайн-чат класу або інші офіційні канали комунікації.

Отже, рекомендовані дати осінніх канікул у 2026 році — з 26 жовтня до 1 листопада. Водночас фактичний графік відпочинку може відрізнятися залежно від рішення конкретної школи, тому батькам варто заздалегідь уточнити інформацію в адміністрації навчального закладу.

У Києві формат навчання в школах залежатиме від безпекової ситуації, наявності електроенергії та води, а також можливості забезпечити належні умови для дітей. За потреби заклади тимчасово переходитимуть на дистанційне навчання.

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