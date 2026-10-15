Осенние каникулы в Украине: когда школьники будут отдыхать и могут ли измениться даты

С наступлением октября школьники и их родители начинают интересоваться, когда в Украине начнутся осенние каникулы в 2026 году. Традиционно ученики получают неделю отдыха в середине осени. Однако учебный год в условиях полномасштабной войны может сопровождаться изменениями в школьном расписании, в частности из-за ситуации с безопасностью и подготовки к зимнему периоду.

В Украине нет единых обязательных для всех школ дат начала и окончания осенних каникул.

Министерство образования и науки дает рекомендации по организации учебного процесса, а окончательное решение о графике отдыха учащихся принимает каждое учебное заведение самостоятельно.

По информации образовательного портала «Новая украинская школа», на 2026 год учебным заведениям рекомендуется запланировать осенние каникулы с 26 октября по 1 ноября включительно. Таким образом, школьники смогут получить одну неделю отдыха.

В то же время эти даты являются ориентировочными. Отдельные школы могут начать осенние каникулы раньше или позже в зависимости от организации учебного процесса, условий безопасности и решений местных органов управления образованием.

В некоторых школах могут пересмотреть привычный график отдыха, чтобы скорректировать учебный календарь перед зимой. В частности, учебные заведения могут принять решение не проводить осенние каникулы, вместо этого предусмотрев более длительный зимний отдых.

Другой возможный вариант — оставить неделю осенних каникул, но организовать дополнительные учебные дни, например по субботам. Это может позволить увеличить продолжительность зимних каникул без существенного сокращения учебной программы.

Такие решения могут быть связаны с подготовкой к зимнему периоду, когда из-за возможных российских ударов по энергетической инфраструктуре могут возникать перебои с электроснабжением, отоплением и организацией очного обучения.

Однако отмена осенних каникул или их перенос на другие даты не является общим правилом для всех украинских школ. Каждое учебное заведение определяет свой график с учетом обстоятельств.

Чтобы узнать, когда именно ваш ребенок будет отдыхать осенью 2026 года, следует следить за сообщениями администрации школы и классного руководителя.

Точные даты начала и окончания каникул родителям должны сообщить непосредственно в учебном заведении, в частности через онлайн-чат класса или другие официальные каналы связи.

Итак, рекомендуемые даты осенних каникул в 2026 году — с 26 октября по 1 ноября. В то же время фактический график каникул может отличаться в зависимости от решения конкретной школы, поэтому родителям следует заранее уточнить информацию в администрации учебного заведения.

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