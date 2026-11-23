亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬和美国总统唐纳德·特朗普于11月23日星期一， 通过视频讲话宣布正式启动TRIPP（特朗普国际和平与繁荣路线，Trump Route for International Peace and Prosperity）联合项目的实施阶段。

该倡议旨在疏通交通要道，并在尊重该地区各国主权、领土完整和管辖权的基础上，在南高加索地区建立畅通无阻的多式联运过境通道。

帕希尼扬表示，工程的启动标志着亚美尼亚独立以来最大规模经济计划的开端。 唐纳德·特朗普则祝贺亚美尼亚总理在结束与阿塞拜疆长达35多年的冲突过程中展现出的“果敢领导力”，并提到了去年在白宫签署的和平协议。

美国总统还宣布成立一家名为“TRIPP Development Company”的新公司，该公司将致力于开发该地区的贸易、能源和客运路线。 此外，特朗普感谢尼科尔·帕希尼扬和阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫的合作，并感谢他们提名他角逐诺贝尔和平奖， 并邀请亚美尼亚政府首脑于明年出席在华盛顿举行的“全国祈祷早餐会”期间造访白宫。

来源：panorama.

亚美尼亚已启动TRIPP贸易走廊的筹备和项目设计工作，尽管与美国的运营协议尚未最终敲定，且运营公司TRIPP Development也尚未完成注册。

计划于2027年启动穿越亚美尼亚境内的TRIPP运输走廊建设，该走廊旨在将阿塞拜疆的主体部分与其纳希切万飞地连接起来。此前预计工程将于2026年底前开工。

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